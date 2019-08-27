Son Dakika Haberleri: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist gri liste'de çıktı
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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist gri liste'de çıktı

19 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin lira ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğunu açıkladı.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist gri liste'de çıktı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin lira ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 gün önce Siirt'in Baykan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "3 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir." denildi.


Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:21 Kaynak: DHA
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