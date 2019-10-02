Son Dakika Haberleri: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist gri liste'de çıktı
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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist gri liste'de çıktı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle aranan Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğunu açıkladı.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist gri liste'de çıktı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle aranan Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğunu açıkladı. Teröristin, 2 yıl önce Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan kırsalında geçen 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir" denildi.


Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:14 Kaynak: DHA
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