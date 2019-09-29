Son Dakika Haberleri: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

10 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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