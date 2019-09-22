Son Dakika Haberleri: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

30 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Operasyonda ayrıca terör örgütünün çok sayıdaki silah ve mühimmattı da imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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