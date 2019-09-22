Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Operasyonda ayrıca terör örgütünün çok sayıdaki silah ve mühimmattı da imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.