Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır' kod adlı Atilla Çakmaz olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt
'in Eruh
ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır
' kod adlı Atilla Çakmaz olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 gün önce Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "5 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır' kod adlı Atilla Çakmaz olduğu tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca, etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden birinin de 'Zinar Zagros
' kod adlı Yusuf Korkmaz
olduğu tespit edildi.
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