Siirt'te Ev ve Ahır Yangını
1 saat önce
Siirt'te çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Siirt
'te çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Aktaş köyüne bağlı Bakır mezrasında Mehmet Salih
Çoban'a ait ev ve ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ahırdaki küçükbaş hayvanlar köylülerce tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:08 Kaynak: AA
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