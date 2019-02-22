Son Dakika Haberleri: Siirt'te Ev ve Ahır Yangını

Siirt'te Ev ve Ahır Yangını

1 saat önce

Siirt'te çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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Siirt'te çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Aktaş köyüne bağlı Bakır mezrasında Mehmet Salih Çoban'a ait ev ve ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdaki küçükbaş hayvanlar köylülerce tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:08 Kaynak: AA

Mehmet Salih, Siirt, Güncel
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