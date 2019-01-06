Son Dakika Haberleri: Siirt'te Ev Yangını

Siirt'te Ev Yangını

44 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Siirt'te Ev Yangını, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Küfre Mahallesi'nde Selahattin Arat'a ait evde sobadan dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahsur kalan Arat, çevredeki vatandaşların da yardımıyla evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Arat, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda Tekirdağ'da, 3 Halk Otobüsü Cayır Cayır Yandı

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:23:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]