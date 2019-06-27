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Siirt'te ev yangını

1 saat önce

Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

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Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Eski Hastane Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 genci kurtardı.
Öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:20 Kaynak: AA
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