Siirt'te ev yangını
1 saat önce
Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:20 Kaynak: AA
'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
Eski Hastane Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 genci kurtardı.
Öğrenciler, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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