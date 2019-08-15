Siirt'te ev yangını

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi Süreyya Önder Caddesi'nde Naci Aslan'a ait evin yatak odasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Aslan, yangının evde kimse olmadığı sırada çıktığını belirterek, yatak odasındaki elbise, halı, bazı elektronik cihazlarının yanı sıra bir miktar da parasının yandığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm

Mayıs dönemi işsizlik oranı açıklandı

"Uzasa işi karıştıracağız" diyen Türk-İş Başkanı Atalay'a kendisine bağlı sendikadan istifa çağrısı

İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı?