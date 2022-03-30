Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız tutuklandı

30.03.2022 17:39
Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir evden 5 adet cumhuriyet altını ve 1 televizyon çalan hırsız, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Siirt kent merkezinde bir evden 5 adet cumhuriyet altını ve 1 televizyon çalan hırsız, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi 419. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evden 5 adet cumhuriyet altını ve 1 adet televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan kamera ve saha destekli çalışmalarda hırsızın S.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan şahsın vermiş olduğu bilgiler neticesinde çalınan televizyon bulundu.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

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Cumhuriyet, Dumlupınar, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
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