Siirt'te evden saz ve gitar çaldığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te bir evden saz, gitar ve çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahallede bir evden dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, oyuncak tabanca, bıçak, gitar, saz ve yaklaşık 300 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda R.K. yakalandı.

Yapılan aramada bulunan saz ve gitar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.