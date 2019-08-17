Son Dakika Haberleri: Siirt'te evi yanan aileye destek
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te evi yanan aileye destek

1 saat önce

Siirt Valiliğince, yangında evi zarar gören Arslanhan ailesine destek verilecek.

Siirt'te evi yanan aileye destek, System.String[]
Siirt Valiliğince, yangında evi zarar gören Arslanhan ailesine destek verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik'i talimatıyla Alan Mahallesi 1658. Sokak'ta Sıddık Arslanhan'a ait evde, can kaybının yaşanmadığı yangında mağdur olan ailenin ihtiyaçlarının tespit edilmesi için sosyal inceleme uzmanlarının görevlendirildiği bildirildi.
Aileye bütçe imkanları dahilinde her türlü sosyal ve ekonomik desteğin verileceği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:
"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Aydın Şakar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal inceleme uzmanları, sosyologlar tarafından Arslanhan ailesi ziyaret edilerek, aileye gerekli ayni, nakdi ve psikolojik desteğin verilmesi yönünde karar alınmıştır. Aileye kurumun konukevinde misafir edilebilecekleri yönünde teklif yapılmış, ancak ailenin şimdilik komşu ve yakınlarının yanında kalmayı uygun gördüklerini ifade etmişlerdir. Ailemize ilk başta gıda yardımı yapılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında nakdi destek verilecek. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da ayni ve nakdi yardımlar yapılacak."
Fuat Atik, Aydın, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar
CHP'li Çerçioğlu'ndan AK Partili vekillere Volkswagen çağrısı: Mücadele etmeliyiz Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Hafta başında benzin ve motorine zam gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te evi yanan aileye destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]