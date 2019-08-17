Son Dakika Haberleri: Siirt'te evi yanan aileye valilik yardım eli uzattı
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Siirt'te evi yanan aileye valilik yardım eli uzattı

1 saat önce

Siirt kent merkezinde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen aileye Siirt Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım eli uzattı.

Siirt'te evi yanan aileye valilik yardım eli uzattı, System.String[]
Siirt kent merkezinde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen aileye Siirt Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım eli uzattı.

Siirt merkez Alan Mahallesi 1658 Sokakta bulunan Sıddık Arslanhan'a ait konutta dün çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayın öğrenilmesi üzerine harekete geçen Siirt Valiliği aileye yardım eli uzattı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in talimatları üzerine sosyal inceleme uzmanları ve vakıf çalışanları tarafından ailenin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, bütçe imkanları dahilinde her türlü destek sağlanacağı belirtildi. - SİİRT
Siirt Valiliği, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
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