Son dakika haberleri... Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

SİİRT - Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 703. Sokakta D.A. isimli kadına ait yapılan ev aramasında 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Şahıs ekiplerce gözaltına alındı.