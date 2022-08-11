Siirt'te farklı meslek grupları bir araya gelerek satranç öğreniyor - Son Dakika
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Siirt'te farklı meslek grupları bir araya gelerek satranç öğreniyor

11.08.2022 11:03
Siirt'te farklı meslek grupları bir araya gelerek satranç öğreniyor

Siirt'te farklı meslek grupları bir araya gelerek satranç öğreniyor Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde vatandaşlara yönelik satranç kursu açıldı.

Siirt'te farklı meslek grupları bir araya gelerek satranç öğreniyor

SİİRT - Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde vatandaşlara yönelik satranç kursu açıldı. Kursa her meslekten katılan vatandaşlar hem satranç öğreniyor, hem de güzel vakit geçiriyor.

Satranç kursuna her yaştan katılım sağlayan vatandaşlarımızın yoğun ilgilerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Siirt Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, kursa katılanların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Özyeşil, "Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Gençlik Merkezinde velilere, yetişkinlere yönelik bir satranç kursu açtık. I. Kademe satranç kursuna yaklaşık 25 katılımcımız var. Tabi çok farklı profiller var. Aralarında öğretmen, mühendis, öğrenci, anne ve doktor var. Çok farklı iş dallarından katılımcılarımız var. Şu an ki satranç kursumuzdaki katılımcılar çok iyi, performansları çok iyi, çok iyi ilerliyorlar" dedi.

Satranç kursuna gelerek hem öğrendiğini hem de güzel vakit geçirdiğini söyleyen okul müdiresi Belgin Keklikçi, öğrendiği satrancı okulların açılmasıyla öğrencilere de öğreteceğini belirtti.

Keklikçi, "Siirt Gençlik Merkezinin bizlere sunmuş olduğu bu satranç kursunda bulunmaktan ciddi anlamda çok keyif alıyorum. Bizlerde hem zihnen hem de bedenen kendimizi rahat hissedebileceğimizi gösteren bir ders. Burada bulunmamın amacı okuldaki öğrencilerimize yardımcı olmak bir kurs adı altında olabilir, ders adı altında olabilir. Onlara bu tür oyunu vermek, bu keyiften onlarda faydalansın. Onlara bu hizmeti sunmak için ben ve öğretmenlerim bu dersi almakla sorumluyuz. Bundan ciddi anlamda çok keyif alıyoruz. İsteyerek ve gönüllü olarak geliyoruz zaten. Haftanın 4 günü 3 saat olmak kaydıyla her gün ders alıyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.

Tıp fakültesini bitirdikten sonra teknik sınavı bekleyen Afganistanlı Reza Sabırı, satrancın zekayı geliştirdiğini ve bu yüzden satranç öğrenmeye geldiğini söyledi. Sabırı, "Afganistan vatandaşıyım. Eşim Siirtli olduğu için Siirt'e yerleştim. Tıp fakültesi mezunuyum. Şu an teknik sınavı bekliyorum. Yetişkinlere yönelik kurs açıldığını duyunca kursa katıldım. Çok eğlenceli zaman geçiriyoruz burada. Serdar hocama teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, gençlik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te farklı meslek grupları bir araya gelerek satranç öğreniyor - Son Dakika

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