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Siirt'te fedakar öğretmenler sıra ve masaları onardı

40 dakika önce

Siirt'te 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin daha rahat ortamda eğitim öğretim görebilmesi için okulun sıra ve masalarını onardı ve boyadı.

Siirt'te fedakar öğretmenler sıra ve masaları onardı, System.String[]

Siirt'te 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin daha rahat ortamda eğitim öğretim görebilmesi için okulun sıra ve masalarını onardı ve boyadı.

Hafta sonu bir araya gelen öğretmenler eskiyen masa ve sıralar üzerinde yazı yazmakta güçlük çeken öğrenciler için çalışma başlattı.


Masa ve sıraları onaran öğretmenler daha sonra boyayarak öğrencilerine sürpriz yapmak istedi.

Okul müdürü Osman Kaplan, il merkezinde 520 öğrencisi bulunan okulun kaliteli eğitim hizmeti sunması için öğretmenlerin çaba gösterdiklerini belirtti.

Kaplan, "Öğretmenlerimiz hafta sonunda tatil yapmak yerine öğrencilerinin daha rahat ve temiz ortamda ders görebilmesi için fedakarlık yaptı. Onları kutluyorum. İnşallah bütün sınıfları da elden geçirecekler, kendilerini takdir ediyorum." diye konuştu.


Okulun matematik öğretmeni Süleyman Kayan ise öğretmenlerin ortak kararıyla okulun masa ve sıralarını onarıp, boyadıklarını söyledi.


Öğrencilerin eskiyen masaların üzerinde yazı yazmakta güçlük çektiği için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Kayan, "Öğrencilerimiz masalar üzerinde yazı yazmakta zorlanıyordu. Öğretmen arkadaşlarla masaları onarma kararı aldık. Hafta sonu toplanıp masaları önce onardık sonra da boyadık. Öğrencilerimiz bu sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Bizler de onların mutluluğuna ortak olduk." dedi.


Öğrencilerden Mürşide Aslan, öğretmenlerinin kendileri için fedakarlık yaptığını bu nedenle kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Osman Kaplan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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