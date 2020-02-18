Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 'Fehim Paşa Konağı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

7 saat önce

Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Siirt'te

Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Yönetmenliğini Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdulrahim Aslan ve Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı oyun, sahnelendiği Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda ilgi gördü.


Aslan, deneyimli kadrodan oluşan iki perdelik komedi oyununun tiyatroseverlerin ilgilisini çektiğini belirtti.


Kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Aslan, "Kalabalık kadrodan oluşan tiyatro oyununu, geçen ay Siirt'te beğeni topladığı için bir kez daha sahneleme kararı alındı. Çok sayıda davetli keyifli bir oyun izledi." dedi.

Tiyatroyu Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, kurum müdürleri ve öğrenciler izledi.

Fehim Paşa Konağı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
Barcelona, Mustafa Kapı'yı istiyor İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:01:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]