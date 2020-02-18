Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Yönetmenliğini Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdulrahim Aslan ve Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı oyun, sahnelendiği Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda ilgi gördü.



Aslan, deneyimli kadrodan oluşan iki perdelik komedi oyununun tiyatroseverlerin ilgilisini çektiğini belirtti.



Kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Aslan, "Kalabalık kadrodan oluşan tiyatro oyununu, geçen ay Siirt'te beğeni topladığı için bir kez daha sahneleme kararı alındı. Çok sayıda davetli keyifli bir oyun izledi." dedi.

Tiyatroyu Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, kurum müdürleri ve öğrenciler izledi.