Siirt'te Fehim Paşa Konağı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

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Siirt'te Fehim Paşa Konağı tiyatro oyunu sahnelendi
6 saat önce
Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Siirt'te "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Yönetmenliğini Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdulrahim Aslan ve Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı oyun, sahnelendiği Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda büyük ilgi gördü.
Aslan, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen iki perdelik komediye oyunun önümüzdeki günlerde yeniden sahneleneceğini aktardı.
Tiyatronun kalabalık bir kadrodan oluştuğuna dikkat çeken Aslan, oyunda kabadayı olması için Fehim Paşa Konağı'na yerleştirilen bir gölge oyuncusunun etrafında gelişen olayların konu edildiğini söyledi.
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