Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Siirt kent merkezinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Siirt kent merkezinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "14 Ocak 2020 Salı günü il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 11 şahıs yakalanmış olup emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmesi üzerine; şahıslardan 2'si tutuklanmış, 9'u adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
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