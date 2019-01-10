Son Dakika Haberleri: Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.İ. adlı şüphelinin Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin köydeki evine operasyon düzenleyen ekipler, M.İ'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 3 SIM kart, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, CD ve hafıza kartı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel
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