Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi - Son Dakika
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Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi

31.05.2022 20:02
Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi

Siirt İstihbarat Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmaları PKK terör örgütünün belini kırarken, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İstihbarat Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmaları PKK terör örgütünün belini kırarken, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturma dosyaları çerçevesinde; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Planlı operasyonel çalışma çerçevesinde alınan 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Siirt merkezli Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Van illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahısların tamamı yakalanmış olup, haklarındaki adli işlemler devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 82 bin 700 TL, 250 Amerikan Doları, 2 adet üzerinde geçersiz ibareli 1 Amerikan Doları, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konulmuştur" denildi.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi
Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi
Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi
Siirt'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması çökertildi

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Kaynak: İHA

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