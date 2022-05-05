Siirt'te firari hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te firari hükümlü cezaevine gönderildi

05.05.2022 17:03
Siirt'te firari hükümlü cezaevine gönderildi

Siirt'te görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Siirt'te görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda kent merkezi Alan Mahallesi 1614. Sokak üzerinde, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Siirt'te yakalandı 5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Siirt'te yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hakaret, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te firari hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:12:54. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te firari hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement