Siirt'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya "Bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan S.C'nin yakalanması için çalışma başlattı. İl merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.C'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruluna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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