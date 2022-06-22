Siirt'te fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Siirt'te fırınlar denetlendi

22.06.2022 13:41
Siirt'te fırınlar denetlendi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, sağlıklı, güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla fırınlarda gıda denetimleri yaptı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, sağlıklı, güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla fırınlarda gıda denetimleri yaptı.

Fırın denetimlerinde, işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları, gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bulunan 76 ekmek fırınında denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl ve ilçelerde bulunan toplam 76 fırında Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Planları çerçevesinde ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamulleri işletmelerine yönelik 209 denetim, diğer işletmelerle birlikte 3 bin 653 denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler aralıksız devam edecektir" denildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te fırınlar denetlendi - Son Dakika

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