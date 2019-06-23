Son Dakika Haberleri: Siirt'te fıstık bahçelerinde yangın
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Siirt'te fıstık bahçelerinde yangın

43 dakika önce

Siirt'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Siirt'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Algül Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yangında yaklaşık 200 dönümdeki fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:19 Kaynak: AA
İtfaiye, Siirt, Güncel
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