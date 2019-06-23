Siirt'te fıstık bahçelerinde yangın
43 dakika önce
Siirt'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:19 Kaynak: AA
'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Algül Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yangında yaklaşık 200 dönümdeki fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü bildirdi.
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