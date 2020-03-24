Siirt'te fıstık bahçesinde ağaçların kesildiği iddiası - Son Dakika
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Siirt'te fıstık bahçesinde ağaçların kesildiği iddiası

6 saat önce

Siirt'te çiftçi, bahçesindeki fıstık ağaçlarının kesildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Siirt'te fıstık bahçesinde ağaçların kesildiği iddiası, System.String[]

Siirt'te çiftçi, bahçesindeki fıstık ağaçlarının kesildiği iddiasıyla polise başvurdu.


Alan Mahallesinde Rüçhan Ertaş'a ait fıstık bahçesine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 ağacı kesti.


Sabah saatlerinde bahçesindeki ağaçların kesildiğini gören Ertaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan incelemenin ardından olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Çiftçi Ertaş, 20 yıllık yetişkin ağaçların kesildiğini ve fıstığın filizlenmeye başlandığı bu dönemde yapılanların büyük vicdansızlık olduğunu belirtti.


Fıstık ağaçlarını çok büyük uğraşlarla büyütüldüğünü aktaran Ertaş, şöyle konuştu:

"Alan mahallesinde 6 dönüm bahçemde 240 fıstık ağacım var. Sabah saatlerinde fıstık bahçesine geldiğimde büyük şok yaşadım. Budamasını ve bakımını yaptığım fıstıklıkta 2'si yetişkin üç ağacın kesildiğin gördük. Fıstık bahçem tel örgüyle kaplı, bölgenin en güvenilir bahçesi olmasına burala girenler ağaçları motorlu testereyle kesmişler. Bugün bunu yapan yarın başka ağaçları da kesebilir

Sabah, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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