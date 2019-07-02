Siirt'te fıstık bahçesinde yangın
32 dakika önce
Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:22 Kaynak: AA
'te fıstık bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi Doğu Kışla bölgesindeki fıstık bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, araçlarının giremediği yerlere su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.
İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yangında fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü belirtti.
Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu
Beşiktaş'ta panik anları! Denize düşen kadını itfaiye kurtardı
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi
İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı