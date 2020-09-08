Siirt'te fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık bahçelerinde hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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