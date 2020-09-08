Siirt'te fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt'te fıstık bahçelerinde fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık bahçelerinde hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 1 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında fıstık bahçelerine yakın bölgelerde devriye gezerek, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi çaldıkları fıstıkla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
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