Siirt'te Fıstık Deposuna Giren Kişi, Yüzen ve Kapukları Tükürdü - Son Dakika

Siirt'te Fıstık Deposuna Giren Kişi, Yüzen ve Kapukları Tükürdü

Siirt\'te Fıstık Deposuna Giren Kişi, Yüzen ve Kapukları Tükürdü
Son Güncelleme: 01.10.2023 13:15

Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın depolandığı yere giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan kişi, tepkiler üzerine görüntüleri sildi. Sosyal medya hesabını da kapatan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

SİİRT'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kapukları tüküren kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

'Yeşil altın' olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere, kimliği belirsiz bir kişi girdi. Bacadan akan fıstıklarının arasına girip, yüzen kişi, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren kişi, tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi. Sosyal medya hesabını da kapatan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Siirt, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Fıstık Deposuna Giren Kişi, Yüzen ve Kapukları Tükürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te Fıstık Deposuna Giren Kişi, Yüzen ve Kapukları Tükürdü - Son Dakika
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