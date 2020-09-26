Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstığın hasadı başladı.

Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstığın hasadı başladı. Bu yıl fıstıkta verimin yüksek olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "Fıstık üretimi çiftçilerimizin ve üreticilerimizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Bu yılki verimin yüksek olması çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

Kent ekonomisine önemli bir katkısı olan fıstıkta hasat sürüyor. Bereketli bir sezon geçiren üreticiler bu yılki verimden memnun. Dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmamasıyla rekor düzeyde beklenen rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler, açıklanacak fıstık fiyatlarıyla da ürünün hak ettiği değeri görmesini umut ediyor.

'SİİRT, FISTIK ÜRETİMİNDE İLK ÜÇTE YER ALIYOR'Bu yıl fıstık ağaçlarında verimin yüksek olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt'in, Türkiye'deki fıstık üretiminde ilk üçte yer aldığını söyledi. 320 bin dekar alanda fıstık ekildiğini anlatan Demirhan, "Fıstık hasadının rakamını şu an itibariyle açıklayamıyoruz. Henüz toplanmayan fıstık olduğundan rekolteyi açıklamayacağız. Ancak Siirt, 320 bin dekar fıstık alanı ile birlikte ülkemizde ilk üçte yer almaktadır. Fıstık üretimi çiftçilerimizin ve üreticilerimizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Bu yılki verimin yüksek olması çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür. Ülke, il ve bölge ekonomisine fıstık önemli bir girdi sağlamaktadır. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecektir. Bundan sonraki amacımız verim anlamında sulama ve modern tarım teknikleri ile üretimde artışı sağlamak olacaktır" dedi.'FISTIK EKİMİ ZAMAN VE SABIR İSTEYEN BİR İŞTİR'10 dekarlık alanda ektiği fıstık ağaçlarından bu yıl 2,5 ton ürün elde etmeyi beklediğini söyleyen fıstık üreticisi Öner Geyik, "Siirt fıstığımız bilindiği üzere meşhurdur. Siirt ekonomisine önemli ölçüde gelir getirmektedir. Siirt ekonomisinin geçim kaynağıdır. İlimizde son yıllarda çok ciddi bir şekilde fıstık ekimi yapıldı ve topraklarımız fıstık ile buluştu. Fıstık ekimi zaman ve sabır isteyen bir iştir. Ekilen bir fıstık fidanı, 10 yıl sonra ürün vermeye başlıyor. Ancak yetişmesi durumunda ise geleceğe yönelik ciddi faydası bulunmaktadır" diye konuştu.'ÜRETİCİLER ALTIN YILINI YAŞIYOR'

Siirt'teki üreticilerin bu yıl altın yılını yaşadığını anlatan Ahmet Türkler, "Benim bahçem 10 dönüm üzerine kuruludur. Bu yıl altın yılımızı yaşıyoruz. Hasattan sonra ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.


Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

Bereketli, Hasat, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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