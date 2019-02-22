Son Dakika Haberleri: Siirt'te Fıstık Satış Ofisi Hizmete Girdi

Siirt'te Fıstık Satış Ofisi Hizmete Girdi

1 saat önce

Siirt Fıstığı İşleme ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin satış ofisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Siirt'te Fıstık Satış Ofisi Hizmete Girdi, System.String[]
Siirt Fıstığı İşleme ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin satış ofisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Güres Caddesi'nde 'Fistalora' adı verilen satış ofisinin açılış törenine Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Garnizon Komutan Vekili Mehmet Fevzi Kenasarı, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Vali Atik, dünyanın en modern beş fıstık işleme tesisinden bir olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nde kentin marka ürünü olan fıstıkların Avrupa standartlarında, hijyen ortamında hazırlandığını, çeşitli aşamalardan geçirilerek paketlendiğini, tüketicilere satış ofisi aracılığıyla doğrudan hizmet vereceğini söyledi.

Vali Atik daha sonra Güres Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek, kendilerine fıstık ve satış ofisini tanıtan broşürler dağıttı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

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