Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı - Son Dakika
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Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı

05.09.2022 13:30
Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı

Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı yapıldı.

Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, AA muhabirine, fıstığın aroması oluşmadan ve dönemi gelmeden hasat edilmesinin kalite ve verimi düşüreceğini söyledi.

Hasadın, meyveler hasat olgunluğuna geldiği zaman yapılması gerektiğini dile getiren Demirhan, şöyle dedi:

"Erken hasat yapıldığında meyve içi yeşil renkte olur. Geç hasat yapıldığında dış kabuk büzüşmekte ve kurumaktadır. İç meyve renginde açılmalar, kalitesinde bozulmaların yanı sıra hayvan ve haşere zararları artmaktadır. Siirt fıstığı hasadı salkımların elle koparılmasıyla yapılır. Salkımların salkım sapının dal ile birleştiği yerde koparılmasına özen gösterilmelidir. Salkımı daldan koparmadan meyveleri tek tek seçerek hasat yapmak doğru değildir. Hasat bu şekilde yapılırsa ağaç üzerinde salkım sapları ve boş meyveler kalmaktadır."

Ürünün depolama sürecinde sıcaklık, nem ve ışığın meyvenin kalitesini etkilediğine işaret eden Demirhan, üründe kendine özgü depolama koşullarına uyulmadığı takdirde bozulmanın hızlandığını, depolanacak alanın serin, kuru ve havalandırılabilir, doğrudan güneş ışığı almayan rutubete karşı dayanıklı olmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı - Son Dakika

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