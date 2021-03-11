Siirt'te fıstık yetiştiriciliği hizmet içi eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te fıstık yetiştiriciliği hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde görev yapan ziraat mühendislerine Siirt fıstığı yetiştiriciliğine yönelik seminer verildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sabri Tan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ercan Kaplan ve fıstıkçılık birimi sorumlusu Süleyman Tok'un da katıldığı seminerde, budama, aşılama, gübreleme, sulama, fıstığın hastalık ve zararlarına ilişkin bilgiler verildi.