Son Dakika Haberleri: Siirt'te "Futbol Aday Hakem Kursu" Sona Erdi

Siirt'te "Futbol Aday Hakem Kursu" Sona Erdi

1 saat önce

Siirt'te düzenlenen, "Futbol aday hakem kursu" sona erdi.

Siirt'te
Siirt'te düzenlenen, "Futbol aday hakem kursu" sona erdi.


İl Hakem Kurulu Başkanlığınca organize edilen kursla ilgili bilgi veren Hakem Kurulu Üyesi Mahir Başaran, 100'e yakın kursiyerin katılımıyla düzenlenen kursun başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Ülkemizdeki başarılı hakem profili ilimizde genç kursiyerler tarafından örnek alınıyor. Hakem olmak ve ülke futboluna katkı sağlamak isteyen gençler açtığımız kursa ilgi gösterdi." diyen Başaran, emeği geçenleri kutladı.

Ayrıca başarılı kursiyerler il hakem kuruluna kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Futbol, Siirt, Güncel
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