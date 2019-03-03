Son Dakika Haberleri: Siirt'te Gasbedilen Genç Yaralandı

Siirt'te Gasbedilen Genç Yaralandı

1 saat önce

Siirt'te gasbedilen genç yaralandı.

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Siirt'te gasbedilen genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi 918. Sokak'ta henüz kimliği belirsiz 3 kişi, yolda yürüyen 19 yaşındaki Ahmet Dayanan'dan silah zoruyla telefon ve parayı vermesini istedi.

Zanlılara diren Dayanan, silahla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Dayanan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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