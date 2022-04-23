Siirt'te gasp ve hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te gasp ve hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

23.04.2022 13:29
Siirt'te gasp ve hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

Siirt'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nitelikli suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dolmuştan inen bir vatandaşın 2 bin 200 lirasının gasbedilmesi ve Yeni Mahalle'de bir iş yerinden 10 top kablo çalınmasına yönelik çalışma yapan ekipler, kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti.

Gasp suçundan M.O, hırsızlıktan da F.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te gasp ve hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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