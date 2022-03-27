Son dakika haberleri... Bir evde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Siirt'te bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Merkez Alan Mahallesi 1625 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin mutfağında tüpten sızan gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada, Azize E. ve oğlu Orhan E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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