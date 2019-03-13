Son Dakika Haberleri: Siirt'te Gebe Okulu Açıldı

Siirt'te Gebe Okulu Açıldı

1 saat önce

Siirt Devlet Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı.

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Siirt Devlet Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı.


Siirt Devlet Hastanesi kadın doğum biriminde açılan okulda, doğuma hazırlık ile doğru nefes alma çalışmaları eğitimi verilmeye başlandı.


Kadın doğum uzmanı Dr. Elif İlgazi, gebelere haftanın belirli günlerinde teorik ve uygulamalı eğitim verileceği okulun, anne adayları için çok yararlı olacağını söyledi.


Gebelere verilen eğitimin doğum esnasındaki önemine değinen İlgazi, şunları kaydetti:


"Okul, gebelikle ilgili anneleri bilgilendirmek, gelişebilecek herhangi bir sıkıntıda ve hastalıkta ne yapacağını bilmesi, doğum sonrasında çocuğunu emzirmesi, hem gebelik hem de gebelik sonrası vereceğimiz bilgiler anne adaylarına ışık olacak. Amacımız kadınların daha iyi bir gebelik dönemi geçirmelerini sağlamak, daha iyi bir doğum ve bebek takibi yaparak sağlıklı bir yol izlemek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:42 Kaynak: AA

Anne, Siirt Devlet Hastanesi, Güncel
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