Siirt'te geçen yıl 1821 kişi evlendi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı bir önce yıla göre yüzde 12,7 azalarak 1821 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 26,8, kadınlarda 23,5 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Siirt'te binde 5,51 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre 9,2 artarak 119 oldu. Boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 32'si (38 boşanma) 6-10 yıl süren evliliklerde, boşanmaların yüzde 43'ü de (51 boşanma) evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti."