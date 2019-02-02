Son Dakika Haberleri: Siirt'te Geçen Yıl Bin 957 Kişi İşe Yerleştirildi

Siirt'te Geçen Yıl Bin 957 Kişi İşe Yerleştirildi

1 saat önce

Siirt'te geçen yıl bin 957 kişi özel sektörde işe yerleştirildi.

Siirt'te Geçen Yıl Bin 957 Kişi İşe Yerleştirildi, System.String[]
Siirt'te geçen yıl bin 957 kişi özel sektörde işe yerleştirildi.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, il genelinde 84 bin 280 kişinin mesleki istihdam kurslarına tabi tutulduğunu söyledi.

Siirt'te kayıt dışı istihdamla mücadele için kurumlarla ortak çalışma yürütüldüğünü aktaran Aslan, 2018'de bin 957 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, bunlardan bin 288'inin 18-29 yaş arasında bulunduğunu belirtti.

Aslan, Siirt'in Türkiye'de ilk 40 il arasına girdiğini belirterek, şöyle dedi:

"İşe İlk Adım Projesi için 6 aya kadar işbaşı eğitim programları düzenleyerek 18-29 yaş arası üniversite mezunu gençlere mesleki deneyim kazandırdık. 2018'de özel sektörde çeşitli meslek gruplarında işe yerleştirmede oransal olarak iller bazında Türkiye'de ilk 40'a girdik. Bu yıl çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor

Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Geçen Yıl Bin 957 Kişi İşe Yerleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]