Siirt'te Geçen Yıl Bin 957 Kişi İşe Yerleştirildi
1 saat önce
Siirt'te geçen yıl bin 957 kişi özel sektörde işe yerleştirildi.
Siirt
'te geçen yıl bin 957 kişi özel sektörde işe yerleştirildi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan
, il genelinde 84 bin 280 kişinin mesleki istihdam kurslarına tabi tutulduğunu söyledi.
Siirt'te kayıt dışı istihdamla mücadele için kurumlarla ortak çalışma yürütüldüğünü aktaran Aslan, 2018'de bin 957 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, bunlardan bin 288'inin 18-29 yaş arasında bulunduğunu belirtti.
Aslan, Siirt'in Türkiye
'de ilk 40 il arasına girdiğini belirterek, şöyle dedi:
"İşe İlk Adım Projesi için 6 aya kadar işbaşı eğitim programları düzenleyerek 18-29 yaş arası üniversite mezunu gençlere mesleki deneyim kazandırdık. 2018'de özel sektörde çeşitli meslek gruplarında işe yerleştirmede oransal olarak iller bazında Türkiye'de ilk 40'a girdik. Bu yıl çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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