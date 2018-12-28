Siirt'te Geçici Özel Güvenlik Bölgesi
1 saat önce
Siirt'in Pervari ve Eruh ilçesi kırsalındaki 2 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Siirt
'in Pervari
ve Eruh ilçesi kırsalındaki 2 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Pervari ilçesi kırsalındaki Yazlıca (Herekol) Dağı ve Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgelerinin 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık
2019 tarihlerinde geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla geçici askeri güvenlik bölgelerine gi·ri·şlerin yasaklandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:17 Kaynak: AA
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