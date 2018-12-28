Son Dakika Haberleri: Siirt'te Geçici Özel Güvenlik Bölgesi

Siirt'te Geçici Özel Güvenlik Bölgesi

1 saat önce

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçesi kırsalındaki 2 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt'te Geçici Özel Güvenlik Bölgesi, System.String[]
Siirt'in Pervari ve Eruh ilçesi kırsalındaki 2 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari ilçesi kırsalındaki Yazlıca (Herekol) Dağı ve Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgelerinin 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla geçici askeri güvenlik bölgelerine gi·ri·şlerin yasaklandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Pervari, Siirt, Güncel
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