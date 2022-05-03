Siirt'te gelin çeyizini çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Siirt kent merkezinde bir evde gelin çeyizini çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Evde 5 adet çeyizlik kolilerin çalınması ihbarı üzerine Siirt İl emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, 5 adet çeyizlik kolileri çalan hırsızın yakalanması için kamera destekli yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştirilen şahsın A.E. isimli olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan A.E., gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT