Siirt'te gelir kaybı ve kira desteği başvurularına ilişkin açıklama - Son Dakika

Siirt'te esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik getirilen gelir kaybı ve kira desteği başvurularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen ticari işletmelere aylık 1000 lira gelir kaybı ve büyükşehirlerde aylık 750, illerde ise 500 lira kira yardımları yapılacak.

Başvuruların 31 Mart'ta sona ereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Destek programı, gelir kaybı ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanmak. 14 Aralık 2020'den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen esnaflar ve faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan ile gerçek kişi tacirler bu kapsam içinde yer alıyor. Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanacaktır. Verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular sürüyor. Esnaflarımız başvurularını e-devlet üzerinden 1000 lira gelir kaybı desteği için İBAN ve diğer bilgilerini sisteme girerek yapabilmektedir. İş yeri kira olan esnafımız ise yine e-devlet üzerinden imzalı kira kontratını ve 2020'ye ait kira ödeme dekontunu 1 Ocak-31 Aralık 2020 arasında ödendiğine ilişkin en az bir tane dekont sisteme yükleyerek başvurabilecek. İşletmelerin hak kaybına uğramaması için e-devletten belgelerle birlikte başvuru yapması gerekir. Detaylı bilgi kurumdan alınabilecek."