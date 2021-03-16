Siirt'te genç istihdamın teşvikine yönelik çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) genç istihdamın teşvikine yönelik çalıştay düzenlendi.

SİÜ Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Bölgesinde Genç İstihdamın Teşviki İçin Teknik Destek Projesi' kapsamında öğretim elemanlarına yönelik çalıştayda, işgücü piyasasının yapısı ve aktif işgücü istihdamına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Eğitmen Demir Çulhacı, çalıştayda bölgenin sektörel dinamiklerini analiz etti, katılımcılara genç istihdama yönelik çözüm önerileri sundu.

İki günlük çalıştayda, katılımcılara istihdam-nüfus oranı, imalat ve hizmet sektörünün istihdamdaki payı, genç ve kadın işsizlik oranı, işgücünün eğitim seviyesi, işgücünün verimliliği, beceri düzeyleri ve aktif işgücü piyasası politikaları anlatıldı.