Siirt'te "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından, "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Çalıştayı" düzenlendi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, insan kaynakları ve yönetim uzmanı Özlem Yurdanur tarafından yatırımcılara bilgilendirme yapıldı.

İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde işe alım ve şirket stratejileri ile ilgili bilgilendirme yapan Yurdanur, istihdamın artırılması için işletmelerin modern insan kaynakları yönetim modellerini kullanma ve genç neslin özelliklerini anlama kapasitesini geliştirmeye ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Projenin Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'da devam ettiğini dile getiren Yurdanur, şunları kaydetti:

"Proje ile iş gücü piyasasında talep edilen dijital beceriler ve teknik zanaatkarlık gibi mesleki becerilerle gençlerin istihdam edilebilirlikleri ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Proje hedefleri arasında ayrıca gençler için daha fazla işe girişim imkanı ve ilerleme rotası oluşturma konusunda işletmelerin sorumluluk alması, işverenlerin işe alım uygulamalarını ve insan kaynakları stratejilerini iyileştirmeleri gerekiyor."

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan da oda ev sahipliğinde düzenlenen programın verimli geçtiğini söyledi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Çalıştaya, KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç da katıldı.