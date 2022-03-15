Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu - Son Dakika
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Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu

15.03.2022 15:12
Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu

Siirt'te devlet desteğiyle iş yeri açan 22 yaşındaki Melek Yasak, plaket, kutu tasarımı, baskı ve reklam kataloğu yaptığı iş yerini açtı.

Siirt'te devlet desteğiyle iş yeri açan 22 yaşındaki Melek Yasak, plaket, kutu tasarımı, baskı ve reklam kataloğu yaptığı iş yerini açtı.

Siirt Üniversitesinin 2 yıllık bilgisayar programcılığını bitiren Yasak, 1,5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 7 ay önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteğine başvurdu.

İş fikri kabul edilen Yasak, 100 bin lira makine ekipman ve 60 bin lira da personel ve kuruluş hibe desteğiyle baskı, reklam ve ürün katalog üretiminin yapıldığı iş yerini kurdu.

Yasak, 1 kişiyi çalıştırdığı iş yerinde genç yaşta iş sahibi olduğunu söyledi.

KOSGEB'in kadınlara yönelik hibe desteğini öğrendiğinde iş fikriyle başvurduğunu dile getiren Yasak, şöyle konuştu:

"Özel sektörde baskı üretimine yönelik işçi olarak çalıştım. İş deneyimi kazandıktan sonra kendi işimi açmaya karar verdim. Kendi işimi kurmak için bütçem yetmiyordu. KOSGEB'e başvurdum. Şu an üretim yapıyorum. İnternet üzerinden de ürün siparişi alıyorum. İş yerinde hediyelik kutu ve kutu tasarımı, özel ve resmi yurtlara kolluk ve yaka kartları, magnet, çakmak, plaket, baskı ve reklam katalog yapıyoruz."

Yasak, kadınların da kendi ayakları üzerinde durması ve ailelerine katkıda bulunması gerektiğini aktararak, ileride ikinci bir şube açarak hizmet yelpazesini genişletmeyi planladığını aktardı.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ise il genelinde kadın girişimcilerin desteklendiğini belirterek, iş fikri olan tüm girişimcileri kendi işletmelerini kurmaları çağrısında bulundu.

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Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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