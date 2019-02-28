Siirt'te Gençler Arası Bilgi Yarışması

Siirt'te bilgi yarışması düzenlendi.

Siirt'te bilgi yarışması düzenlendi.



"Kim Bilir" sloganıyla Siirt Gençlik Merkezince düzenlenen "Gençler arası bilgi yarışması"na lise düzeyinde 8, üniversite düzeyinde 9 grup katıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, şöyle konuştu:



"Lise kategorisinde birinciliği Genç Kalemler, üniversite kategorisinde Hüdavendigar isimli grup birinciliği elde etti. Birinci olan gruplar Diyarbakır'da düzenlenecek bölge finalinde ilimizi temsilen yarışacak. Yarışmanın Türkiye Finali 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda Ankara'da düzenlenecek. olup. Birinci olan gruplar yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecektir."

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