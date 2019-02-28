Son Dakika Haberleri: Siirt'te Gençler Arası Bilgi Yarışması

Siirt'te Gençler Arası Bilgi Yarışması

1 saat önce

Siirt'te bilgi yarışması düzenlendi.

Siirt'te Gençler Arası Bilgi Yarışması, System.String[]
Siirt'te bilgi yarışması düzenlendi.

"Kim Bilir" sloganıyla Siirt Gençlik Merkezince düzenlenen "Gençler arası bilgi yarışması"na lise düzeyinde 8, üniversite düzeyinde 9 grup katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, şöyle konuştu:

"Lise kategorisinde birinciliği Genç Kalemler, üniversite kategorisinde Hüdavendigar isimli grup birinciliği elde etti. Birinci olan gruplar Diyarbakır'da düzenlenecek bölge finalinde ilimizi temsilen yarışacak. Yarışmanın Türkiye Finali 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda Ankara'da düzenlenecek. olup. Birinci olan gruplar yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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