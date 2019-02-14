Son Dakika Haberleri: Siirt'te Gençlerin Bıçaklı Kavgası: 1 Yaralı

Siirt'te Gençlerin Bıçaklı Kavgası: 1 Yaralı

27 dakika önce

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, Serhat Ç. (21), bilinmeyen nedenle kavga ettiği Selman G.'yi (17) bıçakla yaraladı.

Siirt'te Gençlerin Bıçaklı Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, Serhat Ç. (21), bilinmeyen nedenle kavga ettiği Selman G.'yi (17) bıçakla yaraladı. Serhat Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Selman G. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Özel okulda okuyan Selman G. ile Serhat Ç. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Serhat Ç., Selman G.'yi bıçakla yaraladı. Selman G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Selman G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Serhat Ç.'yi gözaltına aldı.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:01 Kaynak: DHA

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