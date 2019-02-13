Siirt'te Gençlerin Ölümle Dansı Sosyal Medyada Tepkilere Neden Oldu
7 saat önce
Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti.
Siirt
şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Siirt'te Botan Çayında yerden 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Görüntülerini sosyal medyada paylaşan gençler, hayatlarını tehlikeye atan bu dans nedeniyle kullanıcılardan tepki gördü. Ölümle dans eden gençler, taşbaşı üzerinde dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, gençlerin tehlikeli halayına tepki gösterdi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:21 Kaynak: İHA
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