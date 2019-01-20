Son Dakika Haberleri: Siirt'te Gençlik Merkezine Yoğun İlgi

Siirt'te Gençlik Merkezine Yoğun İlgi

1 saat önce

Siirt'te gençler, sömerstr tatilinde Gençlik Merkezine yoğun ilgi gösteriyor.

Siirt'te Gençlik Merkezine Yoğun İlgi, System.String[]
Siirt'te gençler, sömerstr tatilinde Gençlik Merkezine yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine gelen öğrenciler, satranç, tenis, masa tenisi, okçuluk, badminton, halat çekme faaliyetlerine katılıyor.

Merkez temsilcisi Salih İnan, günde ortalama bin gencin farklı faaliyetlere katıldığını söyledi. 12-29 yaş arasındakilerin serbest zamanlarını spor ve kültürel etkinliklerle değerlendirdiğini belirten İnan, bu sayede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu kaydetti.

Ahmet Erdemci ise aktivitelere katıldığını vurguladı.

Merve Yıldız, ebru yaparken huzur bulduğuna işaret etti.

Yusuf Özbilici de çeşitli etkinliklere katıldığını, kalan zamanındaysa merkezdeki kütüphanede ders çalıştığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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